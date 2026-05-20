В Севастополе прооперировали пострадавшего при обрушении балкона мальчика
17:15 20.05.2026 (обновлено: 22:19 20.05.2026)
  • Травмированного при обрушении балкона в школе в Севастополе мальчика прооперировали.
  • Его уже перевели в палату.
  • Хирургическую помощь окажут еще двоим пострадавшим детям.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Травмированный из-за обрушения балкона в школе в Севастополе мальчик прооперирован и переведен в палату, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали девять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее Развожаев. Все дети госпитализированы, трое в тяжелом состоянии, двое из которых в реанимации, у остальных травмы средней степени тяжести.
"Еще одного мальчика сейчас прооперировали, перевели в палату. Двоим детям сейчас будут оказывать хирургическую помощь. Остальные ребята, которые пострадали в меньшей степени, находятся в обычных палатах. Они приходят в себя, общаются с родителями, уже даже пообедали. Конечно, у всех шок, но они под постоянным присмотром" , - сообщил Развожаев в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор также сообщал, что рухнувший балкон на самом деле был козырьком, который эксплуатировали не по прямому назначению. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних.
