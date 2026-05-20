Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе

Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе

Развожаев сообщил о состоянии школьников, пострадавших при ЧП в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ У пострадавших при обрушении балкона в Севастополя школьников есть тяжелые травмы.

Травмы связаны с переломами и ушибами, сообщил губернатор Развожаев.

Он пообещал, что все связанное с восстановлением ребят с медицинской точки зрения будет сделано.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. У пострадавших школьников при обрушении балкона в Севастополя есть тяжелые травмы, связанные с переломами и ушибами, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Обрушение балкона на 2 этаже в севастопольской школе №13 произошло в среду, пострадали 9 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее губернатор. Возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм.

« "Вопросы, связанные с реабилитацией, потому что есть тяжелые травмы, связанные с переломами, ушибами - все, что необходимо с медицинской точки зрения, чтобы ребят восстановить, будет сделано", - сказал Развожаев журналистам.