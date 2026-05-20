Развожаев сообщил о состоянии школьников, пострадавших при ЧП в Севастополе - РИА Новости, 20.05.2026
14:09 20.05.2026 (обновлено: 14:10 20.05.2026)
Развожаев сообщил о состоянии школьников, пострадавших при ЧП в Севастополе

© РаZVожаев/MAX — Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У пострадавших при обрушении балкона в Севастополя школьников есть тяжелые травмы.
  • Травмы связаны с переломами и ушибами, сообщил губернатор Развожаев.
  • Он пообещал, что все связанное с восстановлением ребят с медицинской точки зрения будет сделано.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. У пострадавших школьников при обрушении балкона в Севастополя есть тяжелые травмы, связанные с переломами и ушибами, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Обрушение балкона на 2 этаже в севастопольской школе №13 произошло в среду, пострадали 9 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее губернатор. Возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм.
"Вопросы, связанные с реабилитацией, потому что есть тяжелые травмы, связанные с переломами, ушибами - все, что необходимо с медицинской точки зрения, чтобы ребят восстановить, будет сделано", - сказал Развожаев журналистам.
Губернатор подчеркнул, что данный вопрос находится на его личном контроле.
