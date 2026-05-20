Тремя школьниками, пострадавшими в Севастополе, занимаются врачи

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Тремя учениками, находящимися в тяжелом состоянии после обрушения балкона в школе Севастополя, занимаются врачи, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Обрушение балкона на втором этаже в школе произошло в среду, пострадали 9 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее губернатор. Возбуждено уголовное дело.
"Ребята упали, получили травмы различной степени тяжести. Сейчас находятся все в больнице. Трое находятся в тяжелом состоянии. Врачи ими занимаются. Пока, предварительно, слава богу, угрозы для жизни нет", - сказал Развожаев журналистам.