Тремя школьниками, пострадавшими в Севастополе, занимаются врачи

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Тремя учениками, находящимися в тяжелом состоянии после обрушения балкона в школе Севастополя, занимаются врачи, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Обрушение балкона на втором этаже в школе произошло в среду, пострадали 9 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее губернатор. Возбуждено уголовное дело.