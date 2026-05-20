12:42 20.05.2026 (обновлено: 13:58 20.05.2026)
СК рассказал о проверке здания школы, где обрушился балкон с детьми

Школу в Севастополе, где обрушился балкон с детьми, отремонтировали в 2025 году

Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В школе №13 в поселке Кача в Севастополе обрушился балкон на втором этаже, госпитализированы 10 детей.
  • Здание севастопольской школы №13 было введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Здание севастопольской школы, где обрушился балкон с детьми, было введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
В среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об обрушении балкона на втором этаже школы №13, расположенной в поселке Кача. По предварительным данным, госпитализированы 10 детей, которые вышли на балкон сфотографироваться.
"Установлено, что в 2025 году здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта", - говорится в сообщении.
