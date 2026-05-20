В Севастополе при обрушении балкона в школе пострадали девять учеников

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Девять детей, по уточненным данным, пострадали в Севастополе в результате обрушения балкона в школе, трое в тяжелом состоянии, всем оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.