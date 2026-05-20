В Севастополе при обрушении балкона в школе пострадали девять учеников

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Девять детей, по уточненным данным, пострадали в Севастополе в результате обрушения балкона в школе, трое в тяжелом состоянии, всем оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщал, что в результате обрушения балкона в школе в Севастополе пострадали 10 человек. Следователями заведено уголовное дело, сообщали РИА Новости в СК РФ.
"По уточненным данным, в школе, где сегодня обрушился балкон, пострадали девять детей - это шесть юношей и три девушки, выпускники. Трое школьников - в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести. Все ребята находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на месте работают правоохранительные органы, причины случившегося будут установлены.