В Севастополе при обрушении балкона в школе пострадали дети

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В одной из школ Севастополя обрушился балкон, не менее десяти детей получили травмы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Губернатор уточнил, что это произошло в школе №13, на втором этаже.
На месте работают оперативные службы, добавил Развожаев. Школьникам оказывают помощь, пострадавших отправили в больницу.
Губернатор пообещал провести тщательное расследование, установить причины произошедшего и принять все необходимые меры.
