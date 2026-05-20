В Севастополе при обрушении балкона в школе пострадали дети

11:15 20.05.2026 (обновлено: 11:53 20.05.2026)
В Севастополе десять детей пострадали при обрушении балкона в школе

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • В Севастополе произошло обрушение балкона в школе на втором этаже.
  • Пострадали десять детей, которые вышли на балкон, чтобы сфотографироваться.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В одной из школ Севастополя обрушился балкон, не менее десяти детей получили травмы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, пострадали десять детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться", — написал Развожаев на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что это произошло в школе №13, на втором этаже.
На месте работают оперативные службы, добавил Развожаев. Школьникам оказывают помощь, пострадавших отправили в больницу.
Губернатор пообещал провести тщательное расследование, установить причины произошедшего и принять все необходимые меры.
