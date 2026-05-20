Институты ЕС достигли соглашения по торговой сделке с США, заявила депутат

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Институты ЕС достигли соглашения по проекту торговой сделки между ЕС и США, заявила главный переговорщик от фракции Европарламента "Европейская народная партия" депутат Желяна Зовко по итогам переговоров.

Ранее Зовко анонсировала третий раунд переговоров между институтами ЕС по рамочному соглашению о торговле между Европейским союзом и Соединенными Штатами.