Институты ЕС достигли соглашения по торговой сделке с США, заявила депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз и США достигли соглашения по торговой сделке.
- По словам депутата Желяны Зовко, это позволило избежать разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитить европейские компании, инвестиции и рабочие места.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Институты ЕС достигли соглашения по проекту торговой сделки между ЕС и США, заявила главный переговорщик от фракции Европарламента "Европейская народная партия" депутат Желяна Зовко по итогам переговоров.
"Мы достигли соглашения... Я с гордостью заявляю, что Европе удалось избежать разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитить европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики", - написала она на своей странице в соцсети Х.
Ранее Зовко анонсировала третий раунд переговоров между институтами ЕС по рамочному соглашению о торговле между Европейским союзом и Соединенными Штатами.