Институты ЕС достигли соглашения по торговой сделке с США, заявила депутат - РИА Новости, 20.05.2026
03:39 20.05.2026 (обновлено: 04:12 20.05.2026)
Институты ЕС достигли соглашения по торговой сделке с США, заявила депутат

© REUTERS / Yves Herman — Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Институты ЕС достигли соглашения по проекту торговой сделки между ЕС и США, заявила главный переговорщик от фракции Европарламента "Европейская народная партия" депутат Желяна Зовко по итогам переговоров.
"Мы достигли соглашения... Я с гордостью заявляю, что Европе удалось избежать разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитить европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики", - написала она на своей странице в соцсети Х.
Ранее Зовко анонсировала третий раунд переговоров между институтами ЕС по рамочному соглашению о торговле между Европейским союзом и Соединенными Штатами.
