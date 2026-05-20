Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай призвали к отмене незаконных односторонних санкций.
- В совместном заявлении России и КНР выражено намерение мирно разрешать разногласия и совершенствовать систему глобального управления.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и КНР призвали к отмене незаконных односторонних принудительных мер, которые подрывают международное право и цели Устава ООН, следует из совместного заявления РФ и КНР.
"Стороны выступают за то, чтобы все государства уважали цели и принципы Устава ООН во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи, отстаивают уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, выступают против действий, наносящих ущерб коренным интересам других государств, прежде всего в сфере безопасности", - говорится в тексте заявления.
В нем также подчеркивается намерение России и Китая "мирным путем при помощи диалога и консультаций на основе равенства и неделимости безопасности разрешать разногласия, устранять первопричины конфликтов, совершенствовать систему глобального управления и регулирования международных отношений".
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
