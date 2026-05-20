Россия и Китай призвали к отмене незаконных односторонних санкций.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и КНР призвали к отмене незаконных односторонних принудительных мер, которые подрывают международное право и цели Устава ООН, следует из совместного заявления РФ и КНР.

В нем также подчеркивается намерение России и Китая "мирным путем при помощи диалога и консультаций на основе равенства и неделимости безопасности разрешать разногласия, устранять первопричины конфликтов, совершенствовать систему глобального управления и регулирования международных отношений".