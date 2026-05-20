Рейтинг@Mail.ru
Звезда "Универа" выиграла суд у блогера, назвавшего ее эскортницей - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:31 20.05.2026
Звезда "Универа" выиграла суд у блогера, назвавшего ее эскортницей

Суд удовлетворил иск Самбурской к назвавшему ее эскортницей блогеру

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Настасья Самбурская
Актриса Настасья Самбурская - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Настасья Самбурская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Кемерово удовлетворил иск звезды сериала "Универ" Настасьи Самбурской к блогеру, который называл ее эскортницей.
  • Актриса потребовала признать распространенные им сведения ложными и порочащими, компенсировать моральный вред, а также судебные издержки и неустойку.
  • Основные требования суд удовлетворил в полном объеме, а производные — частично.
БАРНАУЛ, 20 мая – РИА Новости. Суд в Кемерово удовлетворил иск звезды сериала "Универ" к блогеру, назвавшего её эскортницей, сообщает объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.
"Центральный районный суд Кемерово рассмотрел иск гражданки Т., известной по сериалу "Универ". Иск был направлен к физическому лицу и касался распространения сведений, которые не соответствуют действительности и порочат её честь и достоинство", - говорится в сообщении.
Лиза Миллер - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Управляющий блогера Лизы Миллер попросил суд отменить ее брачный договор
10 апреля, 15:12
Как отмечается в СМИ, речь идет про звезду "Универа" Настасью Самбурскую (настоящая фамилия – Терехова) и блогера из дуэта "Немагия", который вместе с приятелем снимал якобы разоблачения знаменитостей и пытался доказать, что актриса работает в эскорте.
Как сообщает пресс-служба судов, звезда "Универа" требовала признать распространенные сведения ложными и порочащими, компенсировать моральный вред, а также судебные издержки и неустойку.
"Основанием для иска стало размещение ответчиком видеоматериала на его YouTube-канале, а также в Telegram-канале, группе "ВКонтакте" и на платформе Boosty… Сумма компенсации морального вреда была заявлена в размере 3 миллионов рублей… Основные требования истца были удовлетворены в полном объеме, в то время как производные требования были удовлетворены частично", - говорится в релизе.
Также отмечается, что после блокировки указанной видеопубликации блогер вновь разместил ее в группе "ВКонтакте" и на Boosty.
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Шура встал на защиту Бони после критики в ее адрес
23 апреля, 22:09
 
ШоубизКемеровоКемеровская областьНастасья СамбурскаяПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала