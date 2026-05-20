Звезда "Универа" выиграла суд у блогера, назвавшего ее эскортницей

БАРНАУЛ, 20 мая – РИА Новости. Суд в Кемерово удовлетворил иск звезды сериала "Универ" к блогеру, назвавшего её эскортницей, сообщает объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.
Как отмечается в СМИ, речь идет про звезду "Универа" Настасью Самбурскую (настоящая фамилия – Терехова) и блогера из дуэта "Немагия", который вместе с приятелем снимал якобы разоблачения знаменитостей и пытался доказать, что актриса работает в эскорте.
Как сообщает пресс-служба судов, звезда "Универа" требовала признать распространенные сведения ложными и порочащими, компенсировать моральный вред, а также судебные издержки и неустойку.
"Основанием для иска стало размещение ответчиком видеоматериала на его YouTube-канале, а также в Telegram-канале, группе "ВКонтакте" и на платформе Boosty… Сумма компенсации морального вреда была заявлена в размере 3 миллионов рублей… Основные требования истца были удовлетворены в полном объеме, в то время как производные требования были удовлетворены частично", - говорится в релизе.
Также отмечается, что после блокировки указанной видеопубликации блогер вновь разместил ее в группе "ВКонтакте" и на Boosty.
