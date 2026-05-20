Рейтинг@Mail.ru
Рютте призвал НАТО укреплять отношения с партнерами вне альянса - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 20.05.2026
Рютте призвал НАТО укреплять отношения с партнерами вне альянса

Рютте: сотрудничество РФ и Китая вынуждает НАТО укреплять отношения вне альянса

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что из-за сотрудничества РФ и Китая альянсу нужно укреплять отношения с партнерами вне альянса.
  • Рютте назвал среди стран для укрепления взаимодействия Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и Японию.
  • Россия отмечает активность НАТО у своих западных границ, а альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии».
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО из-за сотрудничества РФ и Китая нужно укреплять отношения с партнерами вне альянса.
Президент России Владимир Путин ранее в среду подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.
"НАТО - это трансатлантический альянс, но, учитывая сотрудничество России с Китаем, Северной Кореей и Ираном, мы должны обеспечить прочные отношения с партнерами за пределами территории НАТО", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
Среди стран, с которыми НАТО следует укреплять взаимодействие, генсек альянса назвал Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и Японию.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россия и Китай прокомментировали истечение срока ДСНВ
Вчера, 13:13
 
В миреРоссияКитайИранМарк РюттеВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала