Рютте призвал НАТО укреплять отношения с партнерами вне альянса

БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО из-за сотрудничества РФ и Китая нужно укреплять отношения с партнерами вне альянса.
Президент России Владимир Путин ранее в среду подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.
Среди стран, с которыми НАТО следует укреплять взаимодействие, генсек альянса назвал Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и Японию.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.