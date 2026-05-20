Специальная военная операция на Украине
 
16:08 20.05.2026 (обновлено: 16:11 20.05.2026)
В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА поврежден многоквартирный дом

В Ростове-на-Дону при падении обломков дрона ВСУ поврежден 24-этажный жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА повреждены верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома.
  • Погибших нет, информация о пострадавших уточняется.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома повреждены в результате падения обломков БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«

"Сегодня днем в ходе отражения воздушной атаки в Ростове-на-Дону в результате падения обломков БПЛА самолетного типа в Первомайском районе повреждены верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома, который еще не введен в эксплуатацию", - написал он, добавив, что погибших нет.

Информация о пострадавших уточняется.
Оперативные службы работают на месте происшествия. В настоящий момент продолжается отражение воздушной атаки на Ростовскую область.
