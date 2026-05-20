В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА поврежден многоквартирный дом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома повреждены в результате падения обломков БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Сегодня днем в ходе отражения воздушной атаки в Ростове-на-Дону в результате падения обломков БПЛА самолетного типа в Первомайском районе повреждены верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома, который еще не введен в эксплуатацию", - написал он, добавив, что погибших нет.
Информация о пострадавших уточняется.
Оперативные службы работают на месте происшествия. В настоящий момент продолжается отражение воздушной атаки на Ростовскую область.
