Лавров рассказал о возможности возобновления диалога с США по Украине
20:37 20.05.2026
Лавров рассказал о возможности возобновления диалога с США по Украине

Лавров: РФ будет интересно услышать оценку США ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам с США по Украине.
  • Глава МИД отметил, что будет интересно услышать оценку США ситуации на Украине после саммита на Аляске.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Если США захотят возобновить прямой диалог по Украине, России будет интересно услышать их оценку ситуации, сложившейся в процессе украинского урегулирования после прошедшего почти год назад саммита президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа", - сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Он уточнил, что на саммите на Аляске российский президент "принял предложение американского президента".
