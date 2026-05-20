Лавров рассказал о возможности возобновления диалога с США по Украине

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Если США захотят возобновить прямой диалог по Украине, России будет интересно услышать их оценку ситуации, сложившейся в процессе украинского урегулирования после прошедшего почти год назад саммита президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.