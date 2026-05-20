Заявление фон дер Ляйен о России и Белоруссии вызвало переполох в Сети

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, переложившей ответственность за появление украинских дронов над Прибалтикой на Россию и Белоруссию.
"Европейцы вас терпеть не могут и не будут воевать за вас", — написал один пользователь.
"Да, продолжайте дразнить медведя и поплачьте, когда он даст вам отпор. Удачи", — высказался другой комментатор.
"Вам нужно сесть на самолет до Москвы и заключить сделку", — поделился мнением третий.
"Урсула, иди на войну, будь на передовой, мы хотим видеть тебя в бою!" — посмеялись читатели.
Ранее фон дер Ляйен безосновательно возложила ответственность за инциденты с беспилотниками в странах Балтии на Россию и Белоруссию. Она также добавила, что Европа ответит на это "единством и силой".
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.