15:12 20.05.2026 (обновлено: 20:34 20.05.2026)

Заявление фон дер Ляйен о России и Белоруссии вызвало переполох в Сети

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, переложившей ответственность за появление украинских дронов над Прибалтикой на Россию и Белоруссию.
"Европейцы вас терпеть не могут и не будут воевать за вас", — написал один пользователь.
"Да, продолжайте дразнить медведя и поплачьте, когда он даст вам отпор. Удачи", — высказался другой комментатор.
"Вам нужно сесть на самолет до Москвы и заключить сделку", — поделился мнением третий.
"Урсула, иди на войну, будь на передовой, мы хотим видеть тебя в бою!" — посмеялись читатели.
Ранее фон дер Ляйен безосновательно возложила ответственность за инциденты с беспилотниками в странах Балтии на Россию и Белоруссию. Она также добавила, что Европа ответит на это "единством и силой".
Во вторник Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
