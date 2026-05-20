Заявление фон дер Ляйен о России и Белоруссии вызвало переполох в Сети

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, переложившей ответственность за появление украинских дронов над Прибалтикой на Россию и Белоруссию.

"Европейцы вас терпеть не могут и не будут воевать за вас", — написал один пользователь.

"Да, продолжайте дразнить медведя и поплачьте, когда он даст вам отпор. Удачи", — высказался другой комментатор.

"Вам нужно сесть на самолет до Москвы и заключить сделку", — поделился мнением третий.

"Урсула, иди на войну, будь на передовой, мы хотим видеть тебя в бою!" — посмеялись читатели.

Во вторник Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву , что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.