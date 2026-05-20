Россия ценит интерес китайцев к изучению русского языка, заявил Путин

- Россия ценит традиционно большой интерес жителей Китая к изучению русского языка, заявил Владимир Путин.
- Русский язык преподается более чем в двухстах вузах и 125 школах КНР.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия ценит традиционно большой интерес жителей Китая к изучению русского языка, он преподается в 200 вузах и 125 школах КНР, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
"Мы, конечно же, ценим и традиционно большой интерес китайских друзей к изучению русского языка. Он преподается более чем в двухстах вузах и 125 школах КНР. Свыше 66 тысяч китайских студентов обучаются на языковых курсах в России", - сказал Путин в ходе церемонии.