Россия ценит интерес китайцев к изучению русского языка, заявил Путин
11:18 20.05.2026 (обновлено: 13:52 20.05.2026)
Россия ценит интерес китайцев к изучению русского языка, заявил Путин

Путин: РФ ценит традиционно большой интерес к изучению русского языка в Китае

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия ценит традиционно большой интерес жителей Китая к изучению русского языка, он преподается в 200 вузах и 125 школах КНР, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.
"Мы, конечно же, ценим и традиционно большой интерес китайских друзей к изучению русского языка. Он преподается более чем в двухстах вузах и 125 школах КНР. Свыше 66 тысяч китайских студентов обучаются на языковых курсах в России", - сказал Путин в ходе церемонии.
