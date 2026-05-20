11:10 20.05.2026
СМИ: ЕС опасается обсуждения кандидатур на роль переговорщика с Россией

FT: обсуждение кандидатур на роль переговорщика с РФ обнажит разногласия в ЕС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Флаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз опасается, что публичное обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией обнажит разногласия внутри союза.
  • В ЕС опасаются невыгодных условий потенциальной сделки по урегулированию на Украине из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского вопроса под руководством США.
  • Президент Владимир Путин выразил мнение, что для него предпочтительным кандидатом в переговорах между Россией и Европой был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но подчеркнул, что выбор за европейцами.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз опасается, что публичное обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС обнажит разногласия внутри союза по вопросу украинского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на одного из дипломатов блока.
"Некоторые правительства обеспокоены самим фактом обсуждения и опасаются, что оно лишь выявит разногласия в ЕС по поводу Украины и России", - говорится в публикации издания.
Кроме того, по данным газеты, в ЕС также опасаются, что в связи отсутствием прогресса в урегулировании украинского вопроса под руководством США Европа осталась в стороне и может столкнуться с невыгодными условиями потенциальной сделки по урегулированию на Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
