СМИ: ЕС опасается обсуждения кандидатур на роль переговорщика с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз опасается, что публичное обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией обнажит разногласия внутри союза.
- В ЕС опасаются невыгодных условий потенциальной сделки по урегулированию на Украине из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского вопроса под руководством США.
- Президент Владимир Путин выразил мнение, что для него предпочтительным кандидатом в переговорах между Россией и Европой был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но подчеркнул, что выбор за европейцами.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз опасается, что публичное обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС обнажит разногласия внутри союза по вопросу украинского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на одного из дипломатов блока.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.