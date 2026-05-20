00:22 20.05.2026
Россия и США могут взаимодействовать и дополнять друг друга, заявили в МИД

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и США имеют сферы, в которых могут взаимодействовать и дополнять друг друга, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
  • Александр Панкин подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона имеется много вопросов для работы.
ООН, 20 мая — РИА Новости. Россия и США, как мощные державы с большим потенциалом сотрудничества, имеют сферы, в которых могут взаимодействовать и дополнять друг друга, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Я уверен, что Россия и США, как мощные державы с большим потенциалом, которые отвечают требованиям будущего развития и экономики, и науки, явно имеют сферы, где могли бы взаимодействовать и дополнять друг друга", - ответил Панкин на вопрос о потенциале сотрудничества двух стран.
Замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона имеется много вопросов для работы.
РоссияСШАМоскваАлександр Панкин
 
 
