Галузин: представители ЕС пытаются влиять на предвыборные процессы Армении - РИА Новости, 20.05.2026
20:57 20.05.2026
Галузин: представители ЕС пытаются влиять на предвыборные процессы Армении

Галузин: Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, в отличие от ЕС

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
  • Представители ЕС находятся в Ереване и пытаются влиять на предвыборные процессы в Армении, по словам Галузина.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, в отличие от ЕС, чьи представители находятся в Ереване и пытаются влиять на предвыборные процессы, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«
"Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну. Речь идет о том, что в Армении уже сегодня присутствуют представители ЕС, которые как раз и занимаются вмешательством во внутренние дела, предвыборные процессы Армении", - сказал Галузин журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В Армении разворачивается антироссийская кампания, заявили в МИД
Вчера, 20:44
 
В миреРоссияАрменияЕреванМихаил ГалузинЕвросоюз
 
 
