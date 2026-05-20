Галузин: представители ЕС пытаются влиять на предвыборные процессы Армении

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, в отличие от ЕС, чьи представители находятся в Ереване и пытаются влиять на предвыборные процессы, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну. Речь идет о том, что в Армении уже сегодня присутствуют представители ЕС, которые как раз и занимаются вмешательством во внутренние дела, предвыборные процессы Армении", - сказал Галузин журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.