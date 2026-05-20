В "Роскосмосе" рассказали о сотрудничестве России и КНР в области навигации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай договорились углублять контакты в области спутниковой навигации и реализовывать дорожную карту сотрудничества на 2026–2030 годы.
- Москва и Пекин сотрудничают в области создания Международной научной лунной станции.
- В августе 2026 года к Луне будет запущен китайский космический аппарат "Чанъэ-7" с российским научным прибором для исследования лунного грунта.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области спутниковой навигации, намеченное на 2026-2030 годы, рассчитано на обеспечение взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Beidou, сообщил "Роскосмос".
Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая совершил официальный визит в Китай. В состав делегации входил и гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.
"Россия и Китай договорились углублять взаимовыгодные контакты в области спутниковой навигации, активно реализовывать российско-китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы, обеспечивать взаимодополняемость навигационных систем "ГЛОНАСС" и "Бэйдоу", - говорится в сообщении госкорпорации на платформе "Макс".
Кроме того, Россия и Китай сотрудничают в области создания Международной научной лунной станции. В частности, РФ приступила к созданию лунной электростанции с ядерной энергетической установкой, которая будет обеспечивать энергией объекты инфраструктуры станции.
Также развивается сотрудничество по лунным миссиям. В августе 2026 года года к Луне будет запущен китайский космический аппарат "Чанъэ-7". На его борту установлен российский научный прибор для исследования лунного грунта.
