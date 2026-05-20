В "Роскосмосе" рассказали о сотрудничестве России и КНР в области навигации

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области спутниковой навигации, намеченное на 2026-2030 годы, рассчитано на обеспечение взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Beidou, сообщил "Роскосмос".

Кроме того, Россия и Китай сотрудничают в области создания Международной научной лунной станции. В частности, РФ приступила к созданию лунной электростанции с ядерной энергетической установкой, которая будет обеспечивать энергией объекты инфраструктуры станции.