Рейтинг@Mail.ru
В "Роскосмосе" рассказали о сотрудничестве России и КНР в области навигации - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 20.05.2026
В "Роскосмосе" рассказали о сотрудничестве России и КНР в области навигации

Россия и Китай договорились о взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Beidou

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай договорились углублять контакты в области спутниковой навигации и реализовывать дорожную карту сотрудничества на 2026–2030 годы.
  • Москва и Пекин сотрудничают в области создания Международной научной лунной станции.
  • В августе 2026 года к Луне будет запущен китайский космический аппарат "Чанъэ-7" с российским научным прибором для исследования лунного грунта.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области спутниковой навигации, намеченное на 2026-2030 годы, рассчитано на обеспечение взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Beidou, сообщил "Роскосмос".
Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая совершил официальный визит в Китай. В состав делегации входил и гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.
"Россия и Китай договорились углублять взаимовыгодные контакты в области спутниковой навигации, активно реализовывать российско-китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы, обеспечивать взаимодополняемость навигационных систем "ГЛОНАСС" и "Бэйдоу", - говорится в сообщении госкорпорации на платформе "Макс".
Кроме того, Россия и Китай сотрудничают в области создания Международной научной лунной станции. В частности, РФ приступила к созданию лунной электростанции с ядерной энергетической установкой, которая будет обеспечивать энергией объекты инфраструктуры станции.
Также развивается сотрудничество по лунным миссиям. В августе 2026 года года к Луне будет запущен китайский космический аппарат "Чанъэ-7". На его борту установлен российский научный прибор для исследования лунного грунта.
Старт ракеты Союз-5 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Роскосмос" показал видео первого пуска ракеты "Союз-5"
30 апреля, 21:52
 
РоссияКитайЛунаВладимир ПутинДмитрий БакановРоскосмосВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала