Mazda хочет зарегистрировать товарный знак в России
13:49 20.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев — Логотип компании Mazda на фасаде автосалона в Москве
Логотип компании Mazda на фасаде автосалона в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda хочет зарегистрировать товарный знак в России.
  • Под этим брендом компания планирует продавать легковые и спортивные автомобили, бензин и электрические аккумуляторы, а также размещать свои автосалоны и осуществлять услуги аренды автомобилей и ремонта транспортных средств.
  • В ноябре 2022 года Mazda продала свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой «Соллерс» во Владивостоке, и в октябре 2025 года утратила возможность обратного выкупа российского актива.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Мазда" поступила в ведомство в мае. Под этим брендом компания хочет продавать легковые и спортивные автомобили, бензин и электрические аккумуляторы, а также размещать свои автосалоны и осуществлять услуги аренды автомобилей и ремонта транспортных средств.
Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Договор предусматривал возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября 2025 года в пресс-службе "Соллерса" РИА Новости сообщили, что Mazda не реализовала опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
