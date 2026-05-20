Россия и Китай призвали другие страны придерживаться принципов открытости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай призвали международное сообщество придерживаться принципа открытости мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и Китай призывают придерживаться принципов открытости мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества.
"Стороны обязуются и призывают международное сообщество придерживаться в отношениях между собой... (принципа - ред.) открытости мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в тексте.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.