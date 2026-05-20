Россия и Китай планируют совершенствовать деловую среду

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены совершенствовать деловую среду, повышать уровень свободы и защиты инвестиций, следует из совместного заявления двух стран.

"Стороны намерены соблюдать обязательства, предусмотренные соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций от 8 мая 2025 года, продолжать совершенствовать деловую среду, повышать уровень свободы и защиты инвестиций", - говорится в документе.