Россия и Китай планируют совершенствовать деловую среду

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены совершенствовать деловую среду, повышать уровень свободы и защиты инвестиций, следует из совместного заявления двух стран.
"Стороны намерены соблюдать обязательства, предусмотренные соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций от 8 мая 2025 года, продолжать совершенствовать деловую среду, повышать уровень свободы и защиты инвестиций", - говорится в документе.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.