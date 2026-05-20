Россия и КНР оценили важность углубления научно-технического сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва и Пекин считают углубление научно-технического и инновационного сотрудничества стратегически значимым для повышения конкурентоспособности России и КНР, говорится в совместном заявлении.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва и Пекин считают углубление научно-технического и инновационного сотрудничества стратегически значимым для повышения конкурентоспособности РФ и КНР, говорится в совместном заявлении двух стран.
"Стороны полагают, что углубление научно-технического и инновационного сотрудничества имеет важное стратегическое значение для роста динамики развития и повышения международной конкурентоспособности двух стран", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.