Россия и Китай призвали отвергать блоковую борьбу

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай призвали отвергать блоковую конфронтацию, выступать против расширения военных альянсов, войн "чужими руками", следует из совместной декларации двух стран.

Совместная декларация России КНР о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа опубликована на сайте Кремля.

"Необходимо с должным вниманием относиться к рациональным озабоченностям всех стран в сфере безопасности, ориентироваться на сотрудничество по вопросам безопасности, отвергать блоковую конфронтацию и стратегии "игр с нулевой суммой", выступать против расширения военных альянсов, "гибридных" войн и войн "чужими руками", - говорится в документе.

Кроме того, стороны подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

"Деятельность ряда ядерных и неядерных государств, которые в рамках военных блоков и коалиций реализуют стратегии "достартового перехвата", "глубокого высокоточного удара", "цепочки поражения" и "контрударного потенциала", допускающие нанесение упреждающих или превентивных ракетных ударов в целях обезглавливания и обезоруживания противника, носит остро дестабилизирующий характер, представляя стратегическую угрозу для тех государств, против которых она направлена", - говорится в заявлении.

"Стороны решительно осуждают подобные провокационные действия, подрывающие региональную стабильность и глобальную безопасность, и будут совместно противостоять им", - подчеркивается в документе.