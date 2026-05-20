Россия и Китай призвали отвергать блоковую борьбу

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай призвали отвергать блоковую конфронтацию, выступать против расширения военных альянсов, войн "чужими руками", следует из совместной декларации двух стран.
"Необходимо с должным вниманием относиться к рациональным озабоченностям всех стран в сфере безопасности, ориентироваться на сотрудничество по вопросам безопасности, отвергать блоковую конфронтацию и стратегии "игр с нулевой суммой", выступать против расширения военных альянсов, "гибридных" войн и войн "чужими руками", - говорится в документе.
Кроме того, стороны подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.
"Деятельность ряда ядерных и неядерных государств, которые в рамках военных блоков и коалиций реализуют стратегии "достартового перехвата", "глубокого высокоточного удара", "цепочки поражения" и "контрударного потенциала", допускающие нанесение упреждающих или превентивных ракетных ударов в целях обезглавливания и обезоруживания противника, носит остро дестабилизирующий характер, представляя стратегическую угрозу для тех государств, против которых она направлена", - говорится в заявлении.
"Стороны решительно осуждают подобные провокационные действия, подрывающие региональную стабильность и глобальную безопасность, и будут совместно противостоять им", - подчеркивается в документе.
Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.