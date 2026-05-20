Россия и Китай осудили блокировку активов иностранных государств

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай осуждают инициативы, связанные с блокировкой, арестом или изъятием активов и собственности иностранных государств, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
"Стороны осуждают инициативы, связанные с блокировкой, арестом или изъятием активов и собственности иностранных государств, подчеркивают их право на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", - говорится в заявлении.
ПРезидент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.