Россия и Китай осудили блокировку активов иностранных государств

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай осуждают инициативы, связанные с блокировкой, арестом или изъятием активов и собственности иностранных государств, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.

"Стороны осуждают инициативы, связанные с блокировкой, арестом или изъятием активов и собственности иностранных государств, подчеркивают их право на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", - говорится в заявлении.