Россия и Китай выступили против изоляции КНДР

- Россия и Китай выступили против изоляции, санкций и силового давления на КНДР.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступили против изоляции, санкций и силового давления на КНДР, следует из совместного заявления двух стран.
"Стороны выступают против внешнеполитической изоляции, экономических санкций, силового давления и других способов создания угроз безопасности Корейской Народной Демократической Республики", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.