Россия и Китай высоко оценили результаты спортивных связей

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай высоко оценивают результаты спортивных связей и выражают готовность к углублению обменов в сфере физкультуры и спорта, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны высоко оценивают позитивные результаты спортивных связей и выражают готовность к дальнейшему углублению обменов и взаимодействия в сфере физической культуры и спорта", - говорится в заявлении.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.