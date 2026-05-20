Россия и Китай призвали отказаться от дестабилизирующих "ядерных миссий"

- Россия и Китай призвали ядерные страны и их союзников отказаться от дестабилизирующих схем "совместных ядерных миссий".
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и Китай призывают ядерные страны и их неядерных союзников отказаться от дестабилизирующих схем "совместных ядерных миссий", следует из совместного заявления двух стран.
"Стороны настойчиво призывают соответствующие государства, обладающие ядерным оружием, и их неядерных союзников скорейшим образом отказаться от практикуемых ими на межгосударственном уровне глубоко дестабилизирующих схем "совместных ядерных миссий", "расширенного" и "передового" ядерного сдерживания, приняв необходимые для этого меры в своей национальной и коллективной политике безопасности, которые исключали бы создание в будущем новых алгоритмов такого рода в рамках их военных союзов", - говорится в тексте заявления.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.