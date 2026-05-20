Россия и Китай призвали отказаться от дестабилизирующих "ядерных миссий"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и Китай призывают ядерные страны и их неядерных союзников отказаться от дестабилизирующих схем "совместных ядерных миссий", следует из совместного заявления двух стран.

"Стороны настойчиво призывают соответствующие государства, обладающие ядерным оружием, и их неядерных союзников скорейшим образом отказаться от практикуемых ими на межгосударственном уровне глубоко дестабилизирующих схем "совместных ядерных миссий", "расширенного" и "передового" ядерного сдерживания, приняв необходимые для этого меры в своей национальной и коллективной политике безопасности, которые исключали бы создание в будущем новых алгоритмов такого рода в рамках их военных союзов", - говорится в тексте заявления.