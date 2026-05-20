Россия и Китай осудили убийство руководства стран
12:06 20.05.2026
Россия и Китай осудили убийство руководства стран

Заявление РФ и КНР: убийство руководства стран нарушает принципы устава ООН

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
  • Нанесение ударов, убийство руководства стран и провоцирование смены власти нарушают принципы устава ООН, заявили Росси и Китай.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР подчеркнули, что нанесение ударов, убийство руководства стран и провоцирование там смены власти нарушают принципы устава ООН, говорится в совместном заявлении России и Китая.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны отмечают, что такие действия как вероломное нанесение военных ударов по другим странам, лицемерное использование ведения переговоров как прикрытие для подготовки таких ударов, убийство представителей руководства суверенных государств, расшатывание внутриполитической обстановки в этих государствах и провоцирование там смены власти, дерзкое похищение национальных лидеров ради судилища, грубо нарушают цели и принципы устава ООН, нормы международного права и международных отношений", - говорится в тексте заявления.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
