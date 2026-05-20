Россия и КНР призвали МАГАТЭ обратить внимание на планы неядерных стран ЕС

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и Китай призывают МАГАТЭ обратить пристальное внимание на планы неядерных стран ЕС обрести ядерное оружие, следует из совместного заявления России и КНР.
"Стороны выражают озабоченность в связи с заявлениями ряда формально неядерных стран Европейского союза в пользу обретения ядерного оружия и призывают Международное агентство по атомной энергии обратить на это самое пристальное внимание, а также обеспечить должный контроль за ядерным материалом и деятельностью в таких государствах", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
