Россия и КНР призвали МАГАТЭ обратить внимание на планы неядерных стран ЕС

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и Китай призывают МАГАТЭ обратить пристальное внимание на планы неядерных стран ЕС обрести ядерное оружие, следует из совместного заявления России и КНР.

"Стороны выражают озабоченность в связи с заявлениями ряда формально неядерных стран Европейского союза в пользу обретения ядерного оружия и призывают Международное агентство по атомной энергии обратить на это самое пристальное внимание, а также обеспечить должный контроль за ядерным материалом и деятельностью в таких государствах", - говорится в тексте документа.