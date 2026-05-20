Россия и Китай осудили прославление тех, кто воевал на стороне нацистов.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР решительно осуждают прославление тех, кто воевал на стороне нацистов, сотрудничал с ними и совершал военные преступления, следует из совместного заявления стран.
"Стороны решительно осуждают прославление тех, кто воевал на стороне нацистов, фашистов и милитаристов, сотрудничал с ними и совершал военные преступления и преступления против человечности", - говорится в тексте заявления.
Президент России Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина.