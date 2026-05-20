Россия и Китай призвали Японию добросовестно уничтожать химоружие

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР призвали Японию добросовестно выполнять обязательства по уничтожению оставленного в Китае химического оружия, следует из совместного заявления Москвы и Пекина.
"Стороны призывают Японию добросовестно выполнять свои обязательства по скорейшему, полному и окончательному уничтожению оставленного в Китае химического оружия", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.