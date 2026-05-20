Россия и Китай выступили против создания аналогов НАТО в АТР

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Создание аналогов НАТО в Азии и присутствие альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе несовместимы с укреплением безопасности региона, следует из совместного заявления России и КНР.

В нем также подчеркивается, что Россия и Китай "выступают против попыток разрушить через активное развитие в АТР блоковых коалиций архитектуру регионального сотрудничества с центральной ролью Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)".