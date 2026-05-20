Россия и Китай выступили против создания аналогов НАТО в АТР

- Россия и Китай выступили против создания аналогов НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- В совместном заявлении говорится, что это несовместимо с задачами укрепления регионального мира и безопасности.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Создание аналогов НАТО в Азии и присутствие альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе несовместимы с укреплением безопасности региона, следует из совместного заявления России и КНР.
"Стороны отмечают, что действия, направленные на расширение присутствия Организации Североатлантического договора в АТР и создание ее азиатского аналога, в том числе на базе таких механизмов, как АУКУС, несовместимы с задачами укрепления регионального мира и безопасности", - говорится в тексте заявления.
В нем также подчеркивается, что Россия и Китай "выступают против попыток разрушить через активное развитие в АТР блоковых коалиций архитектуру регионального сотрудничества с центральной ролью Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)".
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.