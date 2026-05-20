Россия и Китай отметили важность народной дипломатии в сотрудничестве

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР подчеркнули важность народной дипломатии в наращивании многоплановых связей двух стран, следует из совместного заявления.
"Стороны подчеркивают важность народной дипломатии в наращивании многоплановых связей между Россией и Китаем, отмечают позитивную роль Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития", - говорится в тексте заявления.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.