Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай продолжат координацию по информобеспечению мероприятий - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 20.05.2026 (обновлено: 11:20 20.05.2026)
Россия и Китай продолжат координацию по информобеспечению мероприятий

РФ и КНР будут координировать по информобеспечению международных мероприятий

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай продолжат координацию по информобеспечению международных мероприятий.
  • Стороны будут способствовать освещению развития и связей двух стран.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР продолжат координацию по информобеспечению международных мероприятий, будут способствовать освещению развития и связей двух стран, следует из текста совместного заявления России и Китая.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны намерены продолжать координацию работы по организации информационного обеспечения крупных международных мероприятий, способствовать освещению политического, экономического, общественного и культурного развития двух стран, а также российско-китайских связей", - говорится в тексте.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россия и Китай заявили о неприемлемости гегемонизма
10:48
 
В миреРоссияКитайПекинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала