Россия и Китай договорились развивать партнерские связи между вузами

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились содействовать развитию прямых партнерских связей между учебными заведениями двух стран, следует из совместного заявления РФ и КНР.

"Стороны высоко оценили результаты взаимодействия в сфере образования и договорились содействовать дальнейшему развитию прямых партнерских связей между российскими и китайскими учебными заведениями, проведению совместных мероприятий и обмену опытом между педагогическими работниками двух стран", - говорится в тексте документа.