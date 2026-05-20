Россия и Китай будут сотрудничать в сфере добычи ископаемых

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва и Пекин договорились активно продвигать сотрудничество в сферах совместной добычи полезных ископаемых и "зеленых" стандартов, следует из совместного заявления двух стран.
"Стороны поддерживают реализацию проектов в области химической промышленности и металлургии. Стороны договорились активно продвигать сотрудничество в сферах совместной добычи полезных ископаемых и "зеленых" стандартов", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.