Россия и Китай осудили провокации между ядерными державами

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай осуждают любые провокации и враждебные действия между ядерными державами, ведущие к ущемлению их коренных интересов в области безопасности и повышению стратегических рисков, говорится в совместном заявлении двух стран.
"Стороны осуждают любые провокации и враждебные действия одних ядерных государств в отношении других государств, обладающих ядерным оружием, ведущие к ущемлению их коренных интересов в области безопасности и повышению стратегических рисков", -говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
