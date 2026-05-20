Россия и Китай укрепят торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай высоко оценивают интенсивное развитие торгово-экономического сотрудничества и будут укреплять его, следует из совместного заявления РФ и КНР.
"Стороны высоко оценивают поддерживаемое в последние годы интенсивное развитие российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, которое вносит позитивный вклад в повышение благосостояния народов двух стран", - говорится в тексте.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР.