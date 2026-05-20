10:58 20.05.2026
Россия и Китай углубят сотрудничество в сфере кинематографии

© РИА Новости / Анна Раткогло
Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут способствовать расширению совместного кинопроизводства, углублению прямых контактов между деятелями и организациями в области кинематографии, следует из совместного заявления двух стран.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны договорились последовательно углублять обмены и взаимодействие в сфере кинематографии... Стороны намерены способствовать расширению совместного кинопроизводства, установлению и углублению прямых контактов между деятелями и организациями в области кинематографии двух стран, продолжить выполнение Плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года, утвержденного министерством культуры Российской Федерации и государственным управлением Китайской Народной Республики по делам кинематографии", - говорится в тексте заявления.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
КультураКитайРоссияПекинСи Цзиньпин
 
 
