Россия и Китай углубят сотрудничество в сфере кинематографии

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут способствовать расширению совместного кинопроизводства, углублению прямых контактов между деятелями и организациями в области кинематографии, следует из совместного заявления двух стран.

"Стороны договорились последовательно углублять обмены и взаимодействие в сфере кинематографии... Стороны намерены способствовать расширению совместного кинопроизводства, установлению и углублению прямых контактов между деятелями и организациями в области кинематографии двух стран, продолжить выполнение Плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года, утвержденного министерством культуры Российской Федерации и государственным управлением Китайской Народной Республики по делам кинематографии", - говорится в тексте заявления.