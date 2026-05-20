Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай подтвердили продление договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
- Стороны продолжат строго следовать принципам и духу документа.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай подтверждают продление договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, продолжат строго следовать документу, говорится в совместном заявлении РФ и Китая.
"Стороны подтверждают продление срока действия договора в соответствии с его статьей 25 и продолжат строго следовать принципам и духу договора и совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 28 июня 2021 года в целях дальнейшего повышения уровня и качества двусторонних отношений", - говорится в тексте.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.