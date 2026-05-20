Россия и КНР договорились повышать уровень кооперации в автомобилестроении

- Россия и Китай договорились повышать уровень кооперации в автомобилестроении, судостроении и гражданской авиапромышленности.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут повышать уровень кооперации в автомобилестроении, судостроении, гражданской авиапромышленности, следует из совместного заявления стран.
"Стороны будут активно продвигать сотрудничество и повышать уровень кооперации в сферах автомобиле- и судостроения, гражданской авиационной промышленности", - говорится в тексте заявления.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.