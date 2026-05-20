Россия и Китай заявили о неприемлемости гегемонизма

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Односторонние подходы в международных делах, гегемонизм и политика принуждения неприемлемы, говорится в совместной декларации РФ и Китая.
"Односторонние подходы к решению общих проблем, гегемонизм и политика принуждения в любых их проявлениях неприемлемы", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.