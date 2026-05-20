Россия и Китай подчеркивают важность сохранения памятников героям войны

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай подчеркивают важность сохранения памятников героям Второй мировой войны, следует из совместного заявления РФ и КНР.
"Стороны подчеркивают важность сохранения расположенных на территориях друг друга военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших героев Второй мировой войны", - говорится в тексте.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.