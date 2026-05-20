Россия и Китай будут бороться с незаконным оборотом наркотиков и оружия

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР будут бороться с незаконным оборотом наркотиков, оружия, киберпреступностью, трансграничной коррупцией и незаконной миграцией, следует из совместного заявления стран.
"Стороны будут совместно бороться с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, киберпреступностью, транснациональной организованной преступностью, экономическими преступлениями, трансграничной коррупцией и незаконной миграцией", - говорится в тексте заявления.
Президент России Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.