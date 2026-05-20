Россия и Китай поддержали усилия для установления мира на Украине

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают все усилия для установления устойчивого мира на Украине, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
"Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров", - отмечается в документе.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.