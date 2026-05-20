Россия и Китай обозначили принципы развивития отношений

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай развивают отношения на принципах взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, следует из совместного заявления России и КНР.
"Россия и Китай развивают отношения в соответствии с принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга", - говорится в документе.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.