Россия и Китай выступили за цивилизационное многообразие.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают за цивилизационное многообразие, отстаивают культурный суверенитет и не занимаются противоборством в сфере идеологий, следует из совместного заявления, подписанного лидерами стран.
"Стороны выступают за культурное и цивилизационное многообразие, поддерживают усилия друг друга по сохранению культурно-исторической идентичности и традиционных духовно-нравственных ценностей, решительно отстаивают культурный суверенитет, не навязывают другим собственные ценности и модели и не занимаются противоборством в сфере идеологий", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Кремля.