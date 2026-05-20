Россия и Китай выступили за цивилизационное многообразие - РИА Новости, 20.05.2026
10:31 20.05.2026
Россия и Китай выступили за цивилизационное многообразие

© РИА Новости / POOL/Максим Стулов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время совместного фотографирования в рамках встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай выступили за цивилизационное многообразие.
  • Стороны поддерживают усилия друг друга по сохранению культурно-исторической идентичности и традиционных духовно-нравственных ценностей.
  • Они не навязывают другим собственные ценности и модели и не занимаются противоборством в сфере идеологий.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают за цивилизационное многообразие, отстаивают культурный суверенитет и не занимаются противоборством в сфере идеологий, следует из совместного заявления, подписанного лидерами стран.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны выступают за культурное и цивилизационное многообразие, поддерживают усилия друг друга по сохранению культурно-исторической идентичности и традиционных духовно-нравственных ценностей, решительно отстаивают культурный суверенитет, не навязывают другим собственные ценности и модели и не занимаются противоборством в сфере идеологий", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Кремля.
