Россия и КНР наращивают сотрудничество в гуманитарной сфере, заявил Путин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай наращивают сотрудничество в гуманитарной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Одним из важнейших слагаемых российско-китайской дружбы является гуманитарное сотрудничество. Наши народы проявляют искренний интерес к истории, искусству и духовным ценностям друг друга. Активизируются культурные, научные и молодежные обмены", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-китайских переговоров.