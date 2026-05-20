Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о возведении энергоблоков АЭС в Китае - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 20.05.2026
Путин рассказал о возведении энергоблоков АЭС в Китае

Путин: Россия завершает возведение энергоблоков на Тяньваньской АЭС

© РИА Новости / POOL/Максим Стулов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время совместного фотографирования в рамках встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время совместного фотографирования в рамках встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / POOL/Максим Стулов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время совместного фотографирования в рамках встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, сообщил Путин.
  • По его словам, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение экономики Пекина.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" завершается возведение энергоблоков российского дизайна. Ввод их эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств", - заявил Путин в заявлении для СМИ по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Пользователи соцсетей в Китае приветствуют визит Путина
07:42
 
ЭкономикаРоссияКитайПекинВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала