Путин рассказал о возведении энергоблоков АЭС в Китае

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" завершается возведение энергоблоков российского дизайна. Ввод их эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств", - заявил Путин в заявлении для СМИ по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.