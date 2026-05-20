Россия и КНР активно взаимодействуют в сфере спорта, заявил Путин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай активно взаимодействуют в области спорта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Наши страны активно взаимодействуют и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые российско-китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров.
Президент отметил, что это отличная возможность заявить о себе для многих талантливых атлетов.